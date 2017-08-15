Иньеста тренируется индивидуально

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Иньеста тренируется индивидуально
Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста сегодня тренировался отдельно от остальных игроков, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист работал по индивидуальной программе. Пока неизвестно, есть ли травма у хавбека.

Напомним, что в первом матче за Суперкубок Испании с "Реалом" (1:3) 33-летний Иньеста отыграл 68 минут.

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