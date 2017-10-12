Иньеста тренируется по индивидуальной программе

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Иньеста тренируется по индивидуальной программе

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста продолжает восстанавливаться после растяжения двуглавой мышцы левого бедра.

Как сообщает Sport.es, 33-летний футболист тренируется по индивидуальной программе. В частности, он уже начал работать с мячом.

Пока неизвестно, сможет ли Иньеста принять участие в матче против "Атлетико", который состоится 14 октября.

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