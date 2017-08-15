Иньеста, Туран и Мунир не помогут "Барселоне" в ответном матче с "Реалом" за Суперкубок Испании

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Иньеста, Туран и Мунир не помогут "Барселоне" в ответном матче с "Реалом" за Суперкубок Испании

Стал известен состав "Барселоны" на ответный матч Суперкубка Испании против "Реала", сообщает официальный сайт клуба.

Из-за травм в этом матче не сыграют Рафинья, Томас Вермален и Андрес Иньеста. Также поединок пропустят Арда Туран, Марлон, Серджи Сампер, Мунир Эль-Хаддади и Дуглас.

Полностью заявка каталонцев выглядит так:

вратари: тер Штеген, Силлессен

защитники: Семеду, Пике, Маскерано, Альба, Динь, Видаль, Умтити 

полузащитники: Ракитич, Бускетс, Денис Суарес, Роберто, Гомеш, Аленья

нападающие: Луис Суарес, Месси, Деулофеу, Алькасер

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 17 августа в 00:00 мск. Напомним, что в первом матче каталонцы уступили на своем поле со счетом 1:3.

Не пропустите: Иньеста тренируется индивидуально. | http://soccernews.ru

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