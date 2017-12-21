Иньеста: "У команд Конте очень трудно выигрывать"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о противостоянии своей команды в предстоящих матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси".

" Это очень надежная команда во всех отношениях. У команд Конте очень трудно выигрывать. Мы сталкивались с этим и на клубном, и на уровне национальных сборных. Они прекрасно знают, что они должны делать и во что они играют. Мы должны будем проделать большую работу ", - цитирует 33-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Иньеста прокомментировал возможное подписание "Барселоной" Коутиньо. | soccernews.ru