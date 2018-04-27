Иньеста: "Уважение гораздо значимее "Золотого мяча"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста поделился мнением о том, что он не выиграл "Золотой мяч".

"На меня это нисколько не давит. На мой взгляд, уважение гораздо значимее "Золотого мяча". Всем нравятся награды, но они бы не изменили меня самого.

Месси? Для меня было честью и привилегией играть вместе с ним, это волшебные моменты" - приводит слова Иньесты Goal.com.

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