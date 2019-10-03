Иньеста в твиттере обратился к Клаудио Маркизио

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Иньеста в твиттере обратился к Клаудио Маркизио

Бывший игрок "Барселоны" Андрес Иньеста, который сейчас играет в "Виссел Кобе" в своем твиттере обратился в Клаудио Маркизио, который сегодня объявил о завершении карьеры. 

"Мне нравилось следить за твоей игрой, а главное - играть против тебя.

Сегодня футбол потерял частицу себя. Спасибо тебе за все", - написал Иньеста.

33-летний Маркизио за свою карьеру выступал за "Ювентус", "Эмполи" и "Зенит". 

А еще: "Зенит" поблагодарил Маркизио, который завершил карьеру| http://soccernews.ru
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