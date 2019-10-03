Иньеста в твиттере обратился к Клаудио Маркизио

Бывший игрок "Барселоны" Андрес Иньеста, который сейчас играет в "Виссел Кобе" в своем твиттере обратился в Клаудио Маркизио, который сегодня объявил о завершении карьеры.

"Мне нравилось следить за твоей игрой, а главное - играть против тебя.

Сегодня футбол потерял частицу себя. Спасибо тебе за все", - написал Иньеста.

Disfruté viéndote jugar pero más aún compitiendo contra ti. Hoy el fútbol es un poco menos fútbol.

Grazie di cuore per tutto @ClaMarchisio8 pic.twitter.com/gLxg7AxUqf — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 3 октября 2019 г.

33-летний Маркизио за свою карьеру выступал за "Ювентус", "Эмполи" и "Зенит".

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