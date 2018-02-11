Иньеста: "В январе и феврале игроки "Барселоны" всегда бывают уставшими"



Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал ничью с "Хетафе" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

"В январе и феврале игроки "Барселоны" всегда бывают уставшими. Мы участвуем в каждом турнире, поэтому это приводит к усталости футболистов. Мы старались добиться победы до финального свистка. Когда соперник сидит в обороне всей командой, то мне это нравится, так как это снижает их шансы создать что-то в атаке", - цитирует Иньесту Marca.

Напомним, что "Барселона" сыграла вничью во втором матче Ла Лиги подряд.

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