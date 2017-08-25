Иньеста вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста залечил повреждение бедра и готов вернуться на поле, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

33-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе.

Таким образом, Иньеста сможет принять участие в домашнем матче против "Алавеса", который состоится в субботу в 19:15 по московскому времени.

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