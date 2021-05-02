Иньеста вернулся в строй спустя через 4 месяца (видео)

Фото: инстаграм Андреса Иньесты/Автор неизвестен

Испанский полузащитник Андрес Иньеста провел первый матч в 2021 году за японский клуб "Виссел Кобе", сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист восстановился спустя четыре месяца после разрыва мышцы бедра. Хавбек вышел на замену на 75-й минуте в матче чемпионата Японии против "Санфречче Хиросима" (3:0).

36-летний Иньеста выступает за "Виссел Кобе" с 2018 года. Всего он провел за японский клуб 64 матча, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 января 2022 года.

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