Иньеста: "Впереди у Месси много игр, в которых он, надеюсь, продолжит завоевывать трофеи"

Хавбек "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о 600-й игре Лионеля Месси за команду.

"Я уверен, что в конечном итоге у Месси будет гораздо больше матчей за "Барселону", чем 600. Впереди много игр, в которых он, надеюсь, продолжит завоевывать трофеи".

Также капитан каталонцев прокомментировал свое состояние здоровья.

"Я поговорил с наставником сборной Испании о своем состоянии. Я хорошо поработал и готов присоединиться к команде. Для меня всегда важно быть в национальной сборной" - приводит слова Иньесты Marca.

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