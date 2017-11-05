Иньеста: "Впереди у Месси много игр, в которых он, надеюсь, продолжит завоевывать трофеи"

Теги барселоналионель мессиандрес иньеста

Иньеста: "Впереди у Месси много игр, в которых он, надеюсь, продолжит завоевывать трофеи"

Хавбек "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о 600-й игре Лионеля Месси за команду.

"Я уверен, что в конечном итоге у Месси будет гораздо больше матчей за "Барселону", чем 600. Впереди много игр, в которых он, надеюсь, продолжит завоевывать трофеи".

Также капитан каталонцев прокомментировал свое состояние здоровья.

"Я поговорил с наставником сборной Испании о своем состоянии. Я хорошо поработал и готов присоединиться к команде. Для меня всегда важно быть в национальной сборной" - приводит слова Иньесты Marca.

Читайте также: Месси сыграл 600-й матч за "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов