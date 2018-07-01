Иньеста впервые за последние восемь лет не оказался в стартовом составе сборной Испании в матче финальной стадии ЧМ или ЧЕ

2 Теги испанияандрес иньеста

Иньеста впервые за последние восемь лет не оказался в стартовом составе сборной Испании в матче финальной стадии ЧМ или ЧЕПолузащитник сборной Испании Андрес Иньеста впервые за последние восемь лет не оказался в стартовом составе своей команды в матче финальной стадии Чемпионата Мира или первенства Европы.

Так, в последний раз 34-летний хавбек не проходил в число 11-ти игроков "красной фурии", которые выходили на поле в поединке ЧМ или ЧЕ со стартовых минут, в июне 2010-го года, когда на мундиале в ЮАР он не сыграл против Гондураса.

Напомним,  Испания стала лидером группового этапа ЧМ по количеству сделанных точных передач. | soccernews.ru

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Поэтому Испания и играет как говно, потому что нету на поле маэстро

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