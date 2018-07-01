Иньеста впервые за последние восемь лет не оказался в стартовом составе сборной Испании в матче финальной стадии ЧМ или ЧЕ

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста впервые за последние восемь лет не оказался в стартовом составе своей команды в матче финальной стадии Чемпионата Мира или первенства Европы.

Так, в последний раз 34-летний хавбек не проходил в число 11-ти игроков "красной фурии", которые выходили на поле в поединке ЧМ или ЧЕ со стартовых минут, в июне 2010-го года, когда на мундиале в ЮАР он не сыграл против Гондураса.

Напомним, Испания стала лидером группового этапа ЧМ по количеству сделанных точных передач. | soccernews.ru