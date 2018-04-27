Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста выбрал лучший момент в своей карьере.

"Если бы меня попросили выбрать лучший момент в карьере... Было очень много хороших эпизодов: победы, трофеи... Но лучший - это дебют за "Барселону" - приводит слова Иньесты официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Иньеста дебютировал за "Барселону" в 2002 году в игре Лиги Чемпионов против "Брюгге".

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