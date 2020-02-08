Иньеста выиграл второй трофей с "Виссел Кобе"

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Иньеста выиграл второй трофей с "Виссел Кобе"

"Виссел Кобе" стал обладателем Суперкубка Японии, обыграв в матче за трофей чемпиона страны "Йокогаму".

Команда Андреса Иньесты победила соперника в серии пенальти со счётом 3:2. Основное время поединка завершилось ничьей 3:3.

Звёздный испанец взял уже второй трофей в составе "Виссел Кобе", ранее был выигран Кубок Японии.

35-летний Иньеста выступает в Азии с лета 2018 года, сыграл 41 матч, забил 10 голов и сделал 11 ассистов.

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