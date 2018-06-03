Иньеста вышел на четвертое место по числу матчей за сборную Испании



Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста принимает участие в товарищеском матче со Швейцарией.

Этот матч стал для него 126-м за национальную команду. По числу матчей он догнал вратаря Андони Субисаррету и теперь занимает четвертое место в истории.

Больше него за "Фурию Роху" сыграли Хави (133), Серхио Рамос (151) и Икер Касильяс (167).

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