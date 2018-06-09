Иньеста вышел на четвёртое место по количеству матчей за сборную Испании

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Иньеста вышел на четвёртое место по количеству матчей за сборную Испании

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста вышел в стартовом составе в товарищеском матче между сборными Испании и Туниса.

Эта игра стала для 34-летнего футболиста 127-й в составе национальной команды. Таким образом, он вышел на четвёртое место по количеству поединков за "Фурию Роху".

Иньеста опередил легендарного вратаря Андони Субисаррету. Впереди экс-хавбека "Барселоны" остались только Хави (133), Серхио Рамос (152) и Икер Касильяс (167). 
 
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