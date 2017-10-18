Иньеста вышел на шестое место по числу проведенных матчей в Лиге Чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" играет с "Олимпиакосом".

Этот поединок стал 124-м в турнире для капитана каталонцев Андреса Иньесты. По количеству поединков в ЛЧ хавбек догнал идущего на шестом месте в истории Пола Скоулза.

Стоит отметить, что следующим соперником Иньесты является Кларенс Зеедорф (125). Больше матчей в Лиге Чемпионов сыграли только Икер Касильяс (166), Хави (151), Криштиану Роналду (143), Рауль (142) и Райан Гиггз (141).

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