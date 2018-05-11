Иньеста высказался о дисквалификации Роберто

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Иньеста высказался о дисквалификации РобертоПолузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста не считает, что его партнер по команде Серхи Роберто получил справедливую дисквалификацию на четыре матча.

"Правда в том, что это наказание невероятно суровое. Если посмотреть на фотографии, посмотреть на момент с других точек, то даже само нарушение можно поставить под вопрос. Какую бы карточку ему не показали, четыре матча - это слишком много", - сказал ветеран клуба.

Напомним, что Роберто был удален в матче чемпионата Испании с "Реалом" (2:2). | http://soccernews.ru

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