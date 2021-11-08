Иньеста высказался о назначении Хави в "Барселону"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Экс-хавбек "Барселоны" Андрес Иньеста поделился мнением о назначении Хави на пост главного тренера сине-гранатовых.

"Хави подходит идеально, это точно. Не только потому, что он может знать о клубе, но и потому что он к этому готов. Это самое важное, не только потому, что Хави представляет из себя для клуба, но и потому. что он тренер, который готов к этому испытанию.

Я желаю ему всей удачи в мире, и я уверен, что он справится, потому что он готовился к этому моменту и с воодушевлением относится к этому испытанию. Я надеюсь, что обстоятельства позволят ему добиться успеха. Я желаю самого лучшего ему, как партнеру, "Барсе" и клубу, конечно", – сказал Иньеста для Fuentealbilla.

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