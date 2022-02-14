Иньеста высказался о профессии по окончании карьеры

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Иньеста высказался о профессии по окончании карьеры

Фото: инстаграм Андреса Иньесты/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста сообщил, что он еще не до конца определился с родом занятий по окончании карьеры футболиста.

"Я пока не знаю, чем буду заниматься по окончании карьеры. Но я много раз задумывался над тем, чтобы стать тренером или спортивным директором. Я бы хотел остаться в футболе", - приводит слова Иньесты сайт Альфредо Педуллы.

37-летний Иньеста выступает за "Виссел Кобе" с 2018 года. Его контракт с японским клубом действует до 31 января 2024 года. Ранее он выступал за "Барселону".

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