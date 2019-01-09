Иньеста высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону"

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста не верит, что нападающий ПСЖ Неймар вернется в "Барселону".

"Любая команда хотела бы иметь в своем составе Неймара, так как он является одним из лучших игроков мира. Но я не могу представить, чтобы он вернулся в "Барселону", - цитирует Иньесту Mundo Deportivo.

Напомним, что 26-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за парижский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" через несколько дней может объявить об еще одном трансфере. | http://soccernews.ru