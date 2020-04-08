Иньеста высказался о возможном возвращении в "Барселону"

Испанский полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в "Барселону".

"Возвращение в "Барселону"? Я хочу продолжать играть в футбол. У меня действует контракт с клубом до 2021 года и я полностью мотивирован. Я по-прежнему хочу чувствовать те ощущения, когда контролируешь мяч на поле", - приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.

35-летний Иньеста является воспитанником "Барселоны" и выступал за клуб с 2002 по 2018 годы. В нынешнем сезоне он провел за "Виссел Кобе" четыре матча во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

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