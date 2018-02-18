Иньеста высказался о возможной работе Луиса Энрике в "Челси"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о возможной работе бывшего наставника его команды Луиса Энрике в лондонском "Челси".

" Луис Энрике - отличный тренер. В "Барселоне" он доказал свой невероятный уровень, которого он достиг, и я думаю, что он может выигрывать трофеи в любом клубе, включая и "Челси". Но это будет непросто, потому что "Челси" - один из самых больших клубов в мире.

Но, если посмотреть на то, чего Энрике достиг с "Барселоной", я думаю, что это также будет возможно в Лондоне. Премьер-Лига - это сложный турнир, но, как по мне, он способен успешно работать в любом английском топ-клубе ", - цитирует 33-летнего полузащитника Mirror.

Напомним, Вермален поделился своим мнением о возможном назначении Луиса Энрике на пост главного тренера "Челси". | soccernews.ru