Иньеста высказался о японском новичке "Реала"

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Иньеста высказался о японском новичке "Реала"

Хавбек "Виссел Кобе" Андрес Иньеста прокомментировал переход японца Такефуса Кубо в "Реал".

"Я видел его в деле. Это очень талантливый футболист с огромным потенциалом.

Будет ли жалеть "Барселона", что не смогла его подписать? Увидим. Полагаю, они не пытались его подписать, либо что-то пошло не так", - приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.

Напомним, что Кубо является воспитанником "Барселоны". "Реал" подписал игрока этим летом за два миллиона евро.

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