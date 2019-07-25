Иньеста высказался о японском новичке "Реала"
Хавбек "Виссел Кобе" Андрес Иньеста прокомментировал переход японца Такефуса Кубо в "Реал".
"Я видел его в деле. Это очень талантливый футболист с огромным потенциалом.
Будет ли жалеть "Барселона", что не смогла его подписать? Увидим. Полагаю, они не пытались его подписать, либо что-то пошло не так", - приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.
Напомним, что Кубо является воспитанником "Барселоны". "Реал" подписал игрока этим летом за два миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32