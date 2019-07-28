Иньеста высказался об уходе из "Барселоны"



Испанский полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста заявил, что у него нет сожалений от ухода из "Барселоны".

"Я не жалею, что ушел из "Барселоны". Если бы я чувствовал, что у меня достаточно сил, то продолжал бы играть за "Барселону". Но, к сожалению, мое время в каталонском клубе завершено. Теперь я в другой команде и наслаждаюсь этим", - приводит слова Иньесты Goal.com.

35-летний Иньеста является воспитанником "Барселоны". В 2018 году он покинул клуб и перешел в "Виссел Кобе". Всего за японский клуб он провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 января 2021 года.

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