Иньеста высказался после прощального матча за "Барселону"

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Иньеста высказался после прощального матча за "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста высказался после прощального матча в составе "сине-гранатовых".

"Сегодня трудный день, но все эти 22 года были чудесными. Я горд защищать и представлять эту эмблему, которая является лучшей в мире. Спасибо всем моим товарищам по команде, я буду скучать по всем очень сильно. Спасибо фанатам, за всю вашу любовь, за всё, что заставили чувствовать меня. Я пришёл сюда мальчиком, а ухожу мужчиной. Вы навсегда в моём сердце" - приводит слова Иньесты Goal.com.

Напомним, что 34-летний хавбек покинет "Барселону" на правах свободного агента и, скорее всего, станет игроком одного из азиатских клубов. 

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