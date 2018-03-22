Иньеста: "Выступать по разные стороны барикад с Месси будет странно"

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Иньеста: "Выступать по разные стороны барикад с Месси будет странно"

Хавбек "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста рассказал о своих чувствах, когда приходится играть против Лионеля Месси.

"Думаю, будет странно сыграть против Месси. За все это время мы привыкли к тому, что можем находиться рядом каждый день. А выступать по разные стороны барикад будет странно.

Хотя это и товарищеская игра, но это матч, в котором каждый захочет победить. Надеюсь, что Испания проведет отличные матчи с Аргентиной и Германией" - приводит слова Иньесты AS.

Товарищеская игра между сборными Испании и Аргентины состоится 27 марта.

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