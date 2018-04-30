Иньеста: "Я хочу закончить на мажорной ноте"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста дал комментарии после завоевания клубом титула чемпиона Испании.

"Я принял самое честное решение для себя и для клуба. Я хочу закончить на мажорной ноте, затем отправиться на Чемпионат Мира и навстречу новому приключению.

Хочется, чтобы это чувство длилось вечно, однако у всего есть начало и конец" - приводит слова Иньесты Goal.com.

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