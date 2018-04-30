Иньеста: "Я хочу закончить на мажорной ноте"
Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста дал комментарии после завоевания клубом титула чемпиона Испании.
"Я принял самое честное решение для себя и для клуба. Я хочу закончить на мажорной ноте, затем отправиться на Чемпионат Мира и навстречу новому приключению.
Хочется, чтобы это чувство длилось вечно, однако у всего есть начало и конец" - приводит слова Иньесты Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|35
|67
|5
|Бетис
|35
|59
|6
|Вильярреал
|34
|54
|7
|Хетафе
|35
|49
|8
|Севилья
|34
|48
|9
|Жирона
|35
|48
|10
|Реал Сосьедад
|35
|46
|11
|Сельта Виго
|35
|45
|12
|Эйбар
|35
|44
|13
|Алавес
|35
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|35
|40
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|35
|28
|19
|Лас Пальмас
|35
|22
|20
|Малага
|35
|20