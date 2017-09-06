Иньеста: "Я не согласовывал с "Барселоной" новый контракт - это неправда"



Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста опроверг слова президента каталонцев Жозепа Бартомеу о том, что он вскоре продлит контракт.

"Я не могу подтвердить, что согласовал новый контракт. Это неправда", - приводит слова Иньесты Football Espana.

Ранее хавбек заявлял, что не исключает вероятности ухода из клуба.

Напомним, что контракт 33-летнего Иньесты с "Барселоной" истекает летом 2018 года.

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