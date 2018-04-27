Иньеста: "Я никогда не буду играть против "Барселоны"

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Иньеста: "Я никогда не буду играть против "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, объявивший сегодня об уходе из каталонского клуба, уклончиво ответил на вопрос о своей новой команде.

"Мы все узнаем по окончании сезона, что это за клуб. Но, как я и говорил, я никогда не буду играть против "Барселоны" - сказал 33-летний футболист.

Скорее всего, Иньеста продолжит карьеру в Китае, где на него претендует "Чунцин Лифань".

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