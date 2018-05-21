Иньеста: "Я уже принял решение по своему будущему"

Теги барселонаандрес иньеста

Иньеста: "Я уже принял решение по своему будущему"Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о ситуации со своим будущим.

"Я уже принял решение, где буду играть, и я объявлю его в ближайшие дни - понедельник, вторник или в среду. Я долго его обдумывал, потому что такое решение необходимо принимать осознанно. Но с каждым наступавшим днем принимать его становилось все труднее", - цитирует 34-летнего полузащитника El Mundo Deportivo.

Напомним, Иньеста на прощание босиком прошелся по "Камп Ноу". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов