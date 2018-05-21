Иньеста: "Я уже принял решение по своему будущему"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о ситуации со своим будущим.

" Я уже принял решение, где буду играть, и я объявлю его в ближайшие дни - понедельник, вторник или в среду. Я долго его обдумывал, потому что такое решение необходимо принимать осознанно. Но с каждым наступавшим днем принимать его становилось все труднее ", - цитирует 34-летнего полузащитника El Mundo Deportivo.

Напомним, Иньеста на прощание босиком прошелся по "Камп Ноу". | soccernews.ru