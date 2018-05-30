Иньеста: "Я видел финал Лиги Чемпионов, было немного больно"

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал исход последнего финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в финале "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1.

"Я видел финал Лиги Чемпионов, было немного больно. Но не из-за результата. Можно по-разному относиться к "Реалу" и его победе. В моем случае больше раздражало то, что "Барселоны" не было в финале. "Реал" довольствуется Лигой чемпионом, а мы – чемпионатом и кубком страны", - сказал он.

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