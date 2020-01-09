Иньеста ярко высказался о Неймаре

Бывший игрок "Барселоны", а ныне полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста рассказал, что думает о нападающем ПСЖ Неймаре.

Напомним, футболисты вместе выступали за каталонский клуб.

"Неймар - один из лучших нападающий, и не только сейчас. Если бы он вернулся в "Барселону", для клуба это было бы отлично. Но дело в другом, нужно ли это команде.

Для меня он один из лучших, и его переход был бы отличной сделкой", - сказал Иньеста на мероприятии Asics в Испании.

Отметим, что летом 2019 года Неймар хотел вернуться в стан сине-гранатовых, однако клубы не смогли договориться о стоимости трансфера.

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