Иньеста ярко высказался о Неймаре
Бывший игрок "Барселоны", а ныне полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста рассказал, что думает о нападающем ПСЖ Неймаре.
Напомним, футболисты вместе выступали за каталонский клуб.
"Неймар - один из лучших нападающий, и не только сейчас. Если бы он вернулся в "Барселону", для клуба это было бы отлично. Но дело в другом, нужно ли это команде.
Для меня он один из лучших, и его переход был бы отличной сделкой", - сказал Иньеста на мероприятии Asics в Испании.
Отметим, что летом 2019 года Неймар хотел вернуться в стан сине-гранатовых, однако клубы не смогли договориться о стоимости трансфера.
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|Гранада
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|19
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