Иньеста забил свой второй гол за "Виссел Кобе"

Легенда каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста сегодня в игре против "Хиросимы" забил уже свой второй гол за японский "Виссел Кобе".

Всего 34-летний хавбек отметился уже 2 результативными ударами в 4 матчах за свой нынешний клуб.

Напомним, Браида высказался о трансферных планах "Барселоны". | soccernews.ru