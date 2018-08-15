Иньеста забил свой второй гол за "Виссел Кобе"
Легенда каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста сегодня в игре против "Хиросимы" забил уже свой второй гол за японский "Виссел Кобе".
Всего 34-летний хавбек отметился уже 2 результативными ударами в 4 матчах за свой нынешний клуб.
Напомним, Браида высказался о трансферных планах "Барселоны". | soccernews.ru
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|17
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|17
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|Токио
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|Виссел Кобе
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|Нагоя Грампус
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|17
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