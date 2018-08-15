Иньеста забил свой второй гол за "Виссел Кобе"

1 Теги андрес иньестависсел кобе

Иньеста забил свой второй гол за "Виссел Кобе"Легенда каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста сегодня в игре против "Хиросимы" забил уже свой второй гол за японский "Виссел Кобе".

Всего 34-летний хавбек отметился уже 2 результативными ударами в 4 матчах за свой нынешний клуб.

Напомним, Браида высказался о трансферных планах "Барселоны". | soccernews.ru

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