Иньеста забил в Примере впервые за почти два года

Теги барселонаандрес иньеста

Иньеста забил в Примере впервые за почти два года

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста поразил ворота "Малаги" в матче девятого тура Примеры.

Таким образом, 33-летний футболист забил в чемпионате Испании впервые за почти два года, сообщает Sport.es.

Предыдущий гол Иньесты в Примере датирован 21 ноября 2015 года. Тогда легенда "сине-гранатовых" огорчил мадридский "Реал".

Не пропустите: "Барселона" готовит для Месси "пожизненный" контракт. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 9 25
2 Валенсия 9 21
3 Реал Мадрид 8 17
4 Атлетико Мадрид 8 16
5 Бетис 9 16
6 Севилья 9 16
7 Леганес 8 14
8 Реал Сосьедад 8 13
9 Вильярреал 8 13
10 Сельта Виго 8 11
11 Атлетик Бильбао 8 11
12 Леванте 9 11
13 Хетафе 9 9
14 Эспаньол 8 9
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 8 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 8 6
19 Алавес 9 3
20 Малага 9 1
Полная таблица

топ-5 тегов