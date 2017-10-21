Иньеста забил в Примере впервые за почти два года

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста поразил ворота "Малаги" в матче девятого тура Примеры.

Таким образом, 33-летний футболист забил в чемпионате Испании впервые за почти два года, сообщает Sport.es.

Предыдущий гол Иньесты в Примере датирован 21 ноября 2015 года. Тогда легенда "сине-гранатовых" огорчил мадридский "Реал".

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