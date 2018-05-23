Иньеста забрал свои вещи из раздевалки "Камп Ноу"

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Иньеста забрал свои вещи из раздевалки "Камп Ноу"Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста забрал свои вещи из раздевалки "Камп Ноу". Трогательный момент в своем твиттере опубликовал официальный твиттер "сине-гранатовых".

Напомним, Радченко хотел бы видеть Иньесту в "Зените". | soccernews.ru

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