Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста забрал свои вещи из раздевалки "Камп Ноу". Трогательный момент в своем твиттере опубликовал официальный твиттер "сине-гранатовых".

Напомним, Радченко хотел бы видеть Иньесту в "Зените". | soccernews.ru