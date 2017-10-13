Иньеста задумался о завершении международной карьеры

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Иньеста задумался о завершении международной карьеры

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста задумался о завершении международной карьеры после ЧМ-2018.

"Существует вероятность, что Чемпионат Мира-2018 станет для меня последним в составе сборной Испании. Посмотрим, как всё будет развиваться. До мундиаля ещё много времени, и я надеюсь, что моя игра позволит мне отправиться в Россию. С этого момента и будем всё оценивать" - цитирует 33-летнего футболиста L'Équipe.

Иньеста выступает за сборную Испании с 2006 года, сыграл 121 матч и забил 13 голов. В составе "Фурии Рохи" становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

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