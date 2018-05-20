Иньеста занял второе место по числу матчей в Ла Лиге за "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста проводит свой последний матч за клуб.

Поединок 38-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад" является для него 438-м за каталонский клуб в Ла Лиге.

По этому показателю он уступает только другой легенде клуба Хави (505).

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