Иньеста занял второе место по числу матчей в Ла Лиге за "Барселону"

Теги барселонаандрес иньестахави

Иньеста занял второе место по числу матчей в Ла Лиге за "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста проводит свой последний матч за клуб.

Поединок 38-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад" является для него 438-м за каталонский клуб в Ла Лиге.

По этому показателю он уступает только другой легенде клуба Хави (505).

Не пропустите: "Атлетико" попрощался с Торресом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов