Иньеста завершил международную карьеру

Хавбек сборной Испании Андрес Иньеста объявил о завершении международной карьеры.

"Завершается прекрасный этап в моей личной карьере. Это действительно была моя последняя игра за сборную. Конечно, мы все, футболисты и фанаты, ожидали другого, желали, чтобы все сложилось иначе, но не всегда все получается так, как хочется.

Я завершаю карьеру в сборной не на самой приятной ноте, но такое в футболе бывает. Что касается сборной, то думаю, что у нее впереди светлое будущее. У этого состава есть перспективы" - приводят слова Иньесты российские СМИ.

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