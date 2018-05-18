Иньеста заявил о планах стать тренером

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Иньеста заявил о планах стать тренеромКапитан "Барселоны" Андрес Иньеста не исключил, что в будущем вернется в каталонский клуб в роли тренера.

"Надеюсь, что в будущем смогу вернуться в "Барселону", потому что это мой дом, в котором я счастлив.

Я начинаю интересоваться работой тренером, но еще несколько лет хочу насладиться футболом как игрок", – сказал Иньеста.

Напомним, что легендарный футболист покинет "Барселону" в конце текущего сезона.

Читайте: Иньеста: "Барселона" допустит ошибку, если Бускетс уйдет" | http://soccernews.ru

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