Иньеста заявил о желании вернуться в "Барселону"

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Иньеста заявил о желании вернуться в "Барселону"

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста признался, что хочет вернуться в каталонскую "Барселону", воспитанником которой он является.

"Если бы всё зависело от меня, я бы вернулся. Но мы не знаем, что нас ждёт в будущем. Строить долгосрочные планы на будущее очень сложно. Мне бы хотелось иметь возможность вернуться в роли, которая будет мне подходить. Таким образом, я мог бы поделиться опытом, накопленным за долгие годы", - сказал 34-летний футболист.

Иньеста выступал за первую команду "Барселоны" с 2002 по 2018 год, сыграл 674 матча и забил 57 мячей.

В составе "Виссел Кобе" звёздный испанец провёл 21 игру и отличился 3 голами.

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Комментарии

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Троглодит
Троглодит

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