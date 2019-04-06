Иньеста заявил о желании вернуться в "Барселону"
Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста признался, что хочет вернуться в каталонскую "Барселону", воспитанником которой он является.
"Если бы всё зависело от меня, я бы вернулся. Но мы не знаем, что нас ждёт в будущем. Строить долгосрочные планы на будущее очень сложно. Мне бы хотелось иметь возможность вернуться в роли, которая будет мне подходить. Таким образом, я мог бы поделиться опытом, накопленным за долгие годы", - сказал 34-летний футболист.
Иньеста выступал за первую команду "Барселоны" с 2002 по 2018 год, сыграл 674 матча и забил 57 мячей.
В составе "Виссел Кобе" звёздный испанец провёл 21 игру и отличился 3 голами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|30
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|30
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|30
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|30
|24
|20
|Уэска
|30
|23