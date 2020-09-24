Иньеста заявил о желании вернуться в "Барселону"

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Иньеста заявил о желании вернуться в "Барселону"

Бывший капитан "Барселоны" Андрес Иньеста рассказал о своём желании однажды вернуться в каталонский клуб.

"Барса" - это мой дом. Надеюсь, смогу вернуться туда, где провёл много лет. Не могу загадывать, но хотел бы когда-нибудь вернуться в "Барселону", - цитирует испанца Mundo Deportivo.

Сейчас 36-летний хавбек выступает за японский клуб "Виссел Кобе". Контракт между сторонами рассчитан до 2021 года.

Иньеста является воспитанником "Барселоны", за основную команду выступал с 2002 по 2018 год, сыграл 675 матчей, забил 57 голов и сделал 140 результативных передач. 

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