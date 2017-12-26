Иньеста: "Знаю, где находится Месси на поле, даже не видя его"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста рассказал о своем взаимодействии с ведущим бомбардиром своей команды Лионелем Месси.

"Мы понимаем друг друга без какой-либо сознательной мысли. Мы играли вместе практически всю свою карьеру. Мы прекрасно знаем друг друга с точки зрения движений, которые мы делаем, или пространства, в котором мы находимся, поэтому я могу знать, где он находится на поле, даже не видя его", - цитирует 33-летнего хавбека Marca.

Напомним, Месси назван лучшим игроком 2017 года по версии Sky Sports. | soccernews.ru