Иньеста: "Знаю, где находится Месси на поле, даже не видя его"
Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста рассказал о своем взаимодействии с ведущим бомбардиром своей команды Лионелем Месси.
"Мы понимаем друг друга без какой-либо сознательной мысли. Мы играли вместе практически всю свою карьеру. Мы прекрасно знаем друг друга с точки зрения движений, которые мы делаем, или пространства, в котором мы находимся, поэтому я могу знать, где он находится на поле, даже не видя его", - цитирует 33-летнего хавбека Marca.
Напомним, Месси назван лучшим игроком 2017 года по версии Sky Sports. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11