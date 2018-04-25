Иньесте интересен переход в английский топ-клуб

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста до сих пор не принял решение по своему будущему.

Однако, как информирует испанская пресса, 33-летний полузащитник делает выбор не только между переездом в Китай и продолжением выступлений за "сине-гранатовых". Так, опытного хавбека заинтересовала возможность попробовать свои силы в английской Премьер-Лиге, где его хочет видеть "Манчестер Сити" и его главный тренер Хосеп Гвардиола.

Напомним, Иньеста готов рассматривать предложения из Европы. | soccernews.ru