Иньесте могут организовать коридор почета

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Иньесте могут организовать коридор почета

Футболисты "Барселоны" и "Реала" могут отдать дань уважения Андресу Иньесте.

Как сообщают испанские СМИ, перед Эль Класико игроки команд могут организовать для Иньесты коридор почета. Однако пока неизвестно, пойдет ли на такой шаг мадридский клуб.

Отметим, что это будет последнее Класико для Иньесты в качестве футболиста.

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Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

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