Иньесте поступило предложение из Катара

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Иньесте поступило предложение из Катара

Хавбек "Барселоны" Андрес Иньеста может перебраться в Катар.

Как сообщает AS, капитану каталонцев поступило выгодное в коммерческом и спортивном плане предложение от одного из грандов катарского чемпионата.

Напомним, что за катарский "Аль-Садд" выступает экс-партнер Иньесты по "Барселоне" и сборной Испании Хави.

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