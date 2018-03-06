Иньесте поступило выгодное предложение

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Иньесте поступило выгодное предложениеКапитану каталонской "Барселоны" Андресу Иньесте поступило выгодное предложение, информирует goal.com со ссылкой на El Chiringuito.

По сведениям источника, щедрую в финансовом плане заявку 33-летний полузащитник "сине-гранатовых" получил от одного из китайских клубов.

В нынешнем сезоне Иньеста забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за "Барселону".

Напомним, Иньеста может восстановиться к матчу с "Челси". | soccernews.ru

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