Иньесту уже ждут в американской МЛС

Руководство американской МЛС надеются, что капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста продолжит свою карьеру в их лиге.

Так, football.fr приводит следующие слова Джерома Мери - специалиста, ответственного за вербовку европейских игроков в высший дивизион США: " Мы были бы рады, если бы мы были в состоянии заполучить игрока такого калибра. Но сначала нужно, чтобы "его согласилась отпустить "Барселона ".

Напомним, в услугах Иньесты заинтересован "Манчестер Сити". | soccernews.ru