Иньесту уже ждут в американской МЛС

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Иньесту уже ждут в американской МЛСРуководство американской МЛС надеются, что капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста продолжит свою карьеру в их лиге.

Так, football.fr приводит следующие слова Джерома Мери - специалиста, ответственного за вербовку европейских игроков в высший дивизион США: "Мы были бы рады, если бы мы были в состоянии заполучить игрока такого калибра. Но сначала нужно, чтобы "его согласилась отпустить "Барселона".

Напомним, в услугах Иньесты заинтересован "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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