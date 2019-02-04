Инфантино близок к переизбранию на пост президента ФИФА

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино заручился серьёзной поддержкой на предстоящих выборах главы организации.

Как сообщает Financial Times, за швейцарского функционера готовы проголосовать 196 федераций. Его единственным конкурентом может стать только бывший защитник "Тоттенхэма" и "Селтика" Рамон Вега. Впрочем, у 47-летнего экс-футболиста есть трудности даже с попаданием в избирательный бюллетень.

Напомним, что выборы нового президента ФИФА состоятся в Париже 5 июня 2019 года.

Инфантино возглавляет Международную федерацию футбола с февраля 2016 года.

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