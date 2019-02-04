Инфантино близок к переизбранию на пост президента ФИФА
Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино заручился серьёзной поддержкой на предстоящих выборах главы организации.
Как сообщает Financial Times, за швейцарского функционера готовы проголосовать 196 федераций. Его единственным конкурентом может стать только бывший защитник "Тоттенхэма" и "Селтика" Рамон Вега. Впрочем, у 47-летнего экс-футболиста есть трудности даже с попаданием в избирательный бюллетень.
Напомним, что выборы нового президента ФИФА состоятся в Париже 5 июня 2019 года.
Инфантино возглавляет Международную федерацию футбола с февраля 2016 года.
Не пропустите: Спасатели обнаружили тело одного из пассажиров самолёта, на котором летел Сала. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спортинг" согласился на условия "Зенита" по трансферу Акуньи
-
Дуглас Коста попал в ДТП (фото)
-
"Челси" и ПСЖ поборются за лидера "Севильи"
-
"Реал" принял важное решение по будущему Модрича
-
Легендарный форвард "Барселоны" написал письмо Филиппе Коутиньо
-
Тарасов сделал яркое заявление о переходе Ракицкого в "Зенит"
-
"Бавария" определила двух кандидатов на замену Нико Ковачу
-
Адвокат Кокорина заявил о незаконном удержании футболиста под стражей
-
Салах признан лучшим игроком АПЛ в январе по версии Ассоциации профессиональных футболистов
-
Основному игроку "Ливерпуля" потребовалась операция
-
1
Травма Лионеля Месси: появилась новая информация
-
Инфантино близок к переизбранию на пост президента ФИФА
-
1
Ракицкий исключён из списка игроков сборной Украины
-
Глушаков отказался от двух исковых требований к своей жене
-
Спасатели обнаружили тело одного из пассажиров самолёта, на котором летел Сала
-
Паредеса едва не отправили на больничный в дебютном матче за ПСЖ (видео)
-
Вратарь "Спартака" вернулся к полноценным тренировкам
-
"Аль-Духайль" объявил о переходе трансферной цели ПСЖ и "Манчестер Юнайтед"
-
"Ростов" назвал соперников по контрольным матчам на сборе в Испании
-
Халк сделал заявление о своём будущем