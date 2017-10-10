Инфантино: "Будет несправедливо, если Месси не выиграет Чемпионат Мира"

Теги джанни инфантинолионель мессичемпионат мира

Инфантино: "Будет несправедливо, если Месси не выиграет Чемпионат Мира"Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил сожаление из-за того, что один ил лучших футболистов современности Лионель Месси рискует так и не выиграть Чемпионат Мира.

"Марадона выигрывал кубок мира в 80-90 годах прошлого века, а Месси до сих пор еще не выиграл Чемпионат Мира. Было бы несправедливо, если он не сможет выиграть турнир, болельщики этого не заслуживают", - цитирует Инфантино football.fr.

Напомним, завтра ранним утром Аргентина сыграет решающий матч отборочного турнира к Чемпионату Мира против Эквадора. | soccernews.ru

комментарии
Лошак

Присвоить гнуму звание ЧМ досрочно уже в этом году. И вручить три Золотых мяча в придачу!!! Причём сразу! Это будет справедливо! Ведь Гнум величайший из наилучшейших! Хе-хе...

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов