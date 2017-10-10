Инфантино: "Будет несправедливо, если Месси не выиграет Чемпионат Мира"

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил сожаление из-за того, что один ил лучших футболистов современности Лионель Месси рискует так и не выиграть Чемпионат Мира.

"Марадона выигрывал кубок мира в 80-90 годах прошлого века, а Месси до сих пор еще не выиграл Чемпионат Мира. Было бы несправедливо, если он не сможет выиграть турнир, болельщики этого не заслуживают", - цитирует Инфантино football.fr.

Напомним, завтра ранним утром Аргентина сыграет решающий матч отборочного турнира к Чемпионату Мира против Эквадора. | soccernews.ru