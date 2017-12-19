Инфантино: "Чемпионат Мира без Италии - это трагедия"



Президент ФИФА Джанни Инфантино огорчен тем, что сборная Италии не сумела пробиться в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.

"Я прежде всего являюсь фанатом. Поэтому я должен признать, что Чемпионат Мира без Италии - это трагедия. Теперь итальянцам предстоит много работы, чтобы сборная вернулась на те позиции, которых она заслуживает", - приводит слова Инфантино Football Italia.

Стоит отметить, что 47-летний Инфантино имеет итальянские корни.

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